Una foto-ritratto che ha fatto scalpore e così Belen Rodriguez è tornata la protagonista di questo finale di estate. In realtà quest'anno la splendida showgirl e modella argentina è stata più casta e contenuta rispetto al solito, forse per il rifiorire dell'amore con lo storico ex, nonché padre di suo figlio, Stefano De Martino. E invece il colpo di coda con una foto da oltre 300mila like, un ritratto in bianco e nero, con la camicia sbottonata, in topless col seno coperto soltanto dalle mani. Il calcio? Un ricordo di ex, da Borriello in poi.



Ecco la foto e altre di Belen nella nostra gallery.