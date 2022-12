La Federcalcio belga è al lavoro per trovare un nuovo commissario tecnico per la nazionale. Il deludente Mondiale ha aperto una vera e propria rivoluzione: secondo il Sun sono tre i nomi per il post Martinez: Vincent Kompany, attualmente alla guida del Burnley, Michel Preud'homme e Hervé Renard. Quest’ultimo, il favorito sulla carta, è l’attuale ct dell’Arabia Saudita, capace di battere Messi all’esordio del Mondiale in Qatar.