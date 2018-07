Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha commentato ai microfoni di Nieuwsblad l'eliminazione della nazionale fiamminga dal Mondiale per mano della Francia.



Queste le sue dichiarazioni: "La Francia ha giocato una partita da anti-calcio. Non ho mai visto attaccanti che stanno così lontani dalla porta... È un loro diritto, ma di certo non sono belli da vedere. Non erano più forti di noi, a decidere sono stati i dettagli. Hanno difeso bene. Anche l'arbitro non ha fischiato al meglio".