Nervi tesi in casa Belgio. La nazionale dei Diavoli Rossi è impegnata nelle qualificazione agli Europei ma sotto ai riflettori è finito l'affaire fascia di capitano. Con De Bruyne infortunato, è stato scelto di affidarla a Lukaku, motivo per cui Courtois, irato, ha lasciato il ritiro e non ci sarà con l'Estonia. Dopo le parole di accusa del ct Tedesco, secondo cui la sua assenza non era altro che spiegabile con un finto infortunio, ora proprio il portiere ha fatto chiarezza tramite un comunicato.



LE PAROLE - "Insisto sul fatto che in nessun caso ho chiesto nulla e che ho parlato con Lukaku per chiarire eventuali circostanze legate a questa situazione. Le valutazioni dell'allenatore non corrispondono alla realtà. Essere o non essere il capitano della Nazionale non è né un capriccio né una decisione casuale, dovrebbe essere una sua decisione ed è quello che ho cercato di trasmettergli. Purtroppo non sono riuscito a raggiungere il mio scopo".