Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista unica al The Guardian. Tra i tanti temi trattati, il centrocampista del Manchester City e della nazionale belga ha detto la sua sullo stipendio che guadagna con i Citizens (circa 20 milioni di sterline all’anno): “Guadagnare troppo? Darò un’opinione impopolare: sono tanti soldi, è vero, ma se il club può permetterselo, evidentemente non guadagno così tanto. È così che la vedo”.



E sulla possibilità che il Belgio vinca la Coppa del Mondo, KDB ha le idee chiare: “Vincere i Mondiali con il Belgio? Abbiamo una buona squadra ma ora è troppo tardi, siamo troppo vecchi. La grande occasione è stata nel 2018 e non l’abbiamo sfruttata”.



E sul futuro, De Bruyne non ha dubbi: "Non mi interessa essere uno dei migliori. Voglio essere il migliore di tutti".