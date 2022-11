Il Belgio vince ma non convince contro il Canada nella prima gara dei Mondiali in Qatar e tra i più deludenti c'è stato Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è la stella del gruppo ma non è riuscito a incidere e ha finito per innervosirsi nel corso della gara, a tal punto da non festeggiare il gol vittoria di Batshuayi: in quel momento infatti era a bordo campo a discutere animatamente con il ct Roberto Martinez e il compagno di squadra Toby Alderweireld. A fine partita, De Bruyne ha ammesso: "Così non è abbastanza. Abbiamo reso le cose difficili per noi stessi e lo stress si è insinuato nella squadra. C'era più spazio di quanto si vedesse, ma abbiamo usato troppo spesso il lancio lungo. Dobbiamo migliorare, me compreso. La discussione con Alderweireld? Questioni di campo", riporta la stampa belga.