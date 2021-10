La sfida con l'non ha scaldato i cuori del, ma è stata comunque preziosa per il ctper dare spazio a giocatori meno impiegati e valutare soluzioni alternative in vista dei prossimi impegni. E' stata l'occasione di vedere ancora una volta in azione, che si sta gradualmente conquistando un ruolo di primo piano anche con i Diavoli Rossi. Una prova di sostanza quella dell'esterno del, alla quinta presenza assoluta in Nazionale maggiore: prestazione frizzante e solida,. Ma non gli ha impedito di incassare applausi e, soprattutto, i complimenti a scena aperta di Martinez: "Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall'Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del Milan. Alexis è pronto, più è importante l'occasione più risponde presente. È andato nel club perfetto, il Milan è in costante crescita e lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga. È cresciuto tantissimo negli ultimi mesi,".- Musica per le orecchie di Saelemaekers e del Milan, che effettivamente si gode un giocatore radicalmente diverso da quello esuberante e intenso ma impreciso e confusionario visto al debutto contro il Verona, quando ancora non era chiaro se sarebbe diventato un terzino di spinta o un esterno alto. La condizione di 'ibrido' l'ha parzialmente mantenuta, perché se è vero che parte da ala destra, il suo gioco si sviluppa su tutto il fronte offensivo. Un dettaglio che Stefano Pioli ha colto e sul quale ha lavorato con decisione e continuità,: i tagli verso il centro a liberare spazio per gli inserimenti del terzino e a togliere pressione sul trequartista sono ormai un marchio di fabbrica, ma anche palla al piede si distingue per la personalità e la fantasia con cui gestisce i possessi offensivi. E all'occorrenza sfornaassist, come i due consecutivi tra Venezia e Spezia, decisivi nei sei punti conquistati. Manca ancora il gol in questa stagione, ma non intacca un rendimento che giustifica lo status di: non a caso in estate Maldini e Massara hanno sì cercato un altro esterno fino all'arrivo del jolly Messias, ma hanno sempre mantenuto la titolarità di Saelemaekers come assunto base. Punto fermo per il presente e per il futuro, con une libero di lavorare su fronti più caldi e urgenti, ma che potrà diventare argomento di discussione nei prossimi mesi: non è neanche nei pensieri del club l'ipotesi di una separazione, Alexis è calato nel progetto e identificato nei colori rossoneri. Quelli che lo hanno trasformato e che ora gli consentono di potersi conquistare anche un posto fisso in Nazionale.@Albri_Fede90