Dopo il ko dell'Italia contro la Spagna nella serata di ieri, oggi allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena la seconda semifinale del torneo che vedrà contrapposte Belgio e Francia, le vincenti dei rispettivi gironi di qualificazione. Una parata di stelle e una sfida ricca di intrecci anche con i colori bianconeri perchè nello stadio della Juve si vedranno il grande rimpianto Lukaku, gli obiettivi di mercato Pogba e Witsel, ma anche l'uomo mercato Mbappé al centro della querelle fra PSG e Real Madrid. Chi perde questa sera affronterà domenica pomeriggio l'Italia nella finale per il terzo e quarto posto.



DOVE VEDERLA - Belgio-Francia, fischio d'inizio ore 20.45 sarà trasmessa in chiaro da Mediaset sul canale 20 e su Mediaset Infinity.



PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema.