Belgio-Giappone 3-2





BELGIO



Courtois 6,5: incolpevole sulle reti del Giappone, rischia la frittata nel primo tempo ma si salva. Due parate nel finale, la cosa più importante è innescare con rapidità l'azione del 3-2 servendo subito De Bruyne.



Alderweireld 6,5: costretto agli straordinari da un Meunier spesso troppo alto, contiene come può le folate del Giappone.



Kompany 6,5: la sua presenza dal 1' è una sorpresa, lui non sbanda e presidia con ordine la sua porzione di retroguardia. Chiude in maniera prodigiosa su Honda nella ripresa.



Vertonghen 6: primo tempo ordinato, l'errore su Haraguchi in occasione del vantaggio nipponico è grossolano e letale. Si fa perdonare realizzando, in maniera un po' fortunosa, il gol che riapre la partita.



Meunier 6: Inui e Nagatomo lo fanno a fette spesso e volentieri, nel primo tempo. Si fa perdonare con l'assist vittoria per Chadli.



De Bruyne 6: da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Primo tempo in cui sbaglia tutto, migliora dall'ingresso in campo di Fellaini. Alla fine trova il modo per diventare decisivo ispirando il contropiede che regala la vittoria all'ultimo secondo.



Witsel 5,5: nel primo tempo si fa notare per due conclusioni alle stelle da buona posizione, nella ripresa si fa irridere da Inui sul raddoppio.



Carrasco 4,5: una delle prestazioni peggiori viste in questo mondiale. Non aiuta in difesa e non offre soluzioni davanti, uomo in meno per il Belgio (dal 65' Chadli 7,5: svolta completamente il gioco sulla fascia sinistra dei fiamminghi, Kawashima gli nega il gol ma alla fine è proprio lui a decidere l'incontro chiudendo al meglio il contropiede).



Mertens 5: qualche lampo nel finale di primo tempo, scintille isolate in una serata buia (dal 65' Fellaini 7,5: contro i piccoli samurai serviva lui, il gigante. Il pareggio arriva proprio con la specialità della casa, colpo di testa su assist di Hazard. In generale, il suo ingresso costringe il Giappone ad abbassare notevolmente il baricentro).



Lukaku 6: dura fare a sportellate da solo per tutta la partita con Shoji e Yoshida. Ci prova sempre anche senza riuscire, fino alla fine: il velo con cui manda in porta Chadli per la vittoria è una finezza.



Hazard 7: è il faro della squadra, anche quando i compagni non lo seguono e lo lasciano solo come nel primo tempo. Sfortunato nel colpire il palo subito dopo il vantaggio nipponico, bravo a crederci anche sul doppio svantaggio e a servire a Fellaini un pallone d'oro da infilare in rete per il pareggio.



Ct Martinez 6,5: per un'ora buona il Belgio è in balia del Giappone, ma nel momento del doppio svantaggio qualcosa scatta anche nella mente del ct. Fuori gli impalpabili Mertens e Carrasco, dentro Fellaini e Chadli: guarda a caso, i due che pareggiano e vincono la partita, rimediando anche a delle scelte iniziali di Martinez non ottimali.



Federico Albrizio







GIAPPONE



Kawashima 6,5: impegnato due volte risponde presente. Colpevole sul gol di Vertonghen con quell'uscita imprecisa apre la rimonta del Belgio. Poi, nel finale, è miracoloso su Lukaku.



H. Sakai 5: soffre da matti Hazard, il Giappone fa fatica solo dalla sua parte. E' impreciso anche in fase di costruzione.



Yoshida 6,5: i palloni alti sono tutti suoi. E non è una cosa così scontata se dalle tue parti si aggira Romelu Lukaku. Splendido salvataggio in scivolata sul 9 del Belgio. Un muro.



Shoji 6,5: ottimo lavoro insieme al compagno di reparto. Dal centro il Belgio non sfonda.



Nagatomo 6: classico trenino puntuale che trovi sempre. Sei in difficoltà? Palla a sinistra e manovra che respiro. Diversi cross interessanti. Attentissimo anche in fase difensiva, splendida una diagonale su Meunier.



Hasebe 5: l'uomo d'ordine della squadra. Non lo vedi, ma c'è. Si fa però sovrastare nel gol del 2-2 di Fellaini.



Shibasaki 5,5: ammonito nel primo tempo per un intervento da dietro su Hazard, sbaglia qualcosina in fase di costruzione. Nel secondo tempo si rialza: recuperi, assist e tanta corsa. Suo il passaggio che Vertonghen buca e manda in porta Inui (Dall'80 Yamaguchi sv).



Haraguchi 6,5: suo il gol dell'1-0. Sfrutta al meglio un erroraccio di Vertonghen e, dopo la finta di corpo, con un precissimo destro buca Courtois. (Dall'80' Honda 6: sfiora due volte il gol, entra bene in partita).



Kagawa 7: E' suo il primo tiro del match, è sua la personalità con la quale si fa dare il pallone e costruisce ogni azione. Ci mette lo zampino nel gol di Inui. Sembra di vedere quell'Oliver Hutton "disegnato" sugli spalti con una bellissima coreografia. Onnipresente.



Inui 6,5: si rende pericoloso, nel primo tempo, in tandem con Nagatomo. Poi, nel secondo tempo, il colpo del 2-0 con un destro che folgora Courtois.



Osako 5: il peggiore dei 4 davanti, ma si dà da fare col lavoro sporco.



Ct Nishino 6: la prepara bene, benissimo. Imbriglia il Belgio, parte alla grande, rifiata e soffre in maniera ordinata, per poi colpire alla grande. Soffre, però, le palle inattive. Decisive per i Diavoli Rossi.



Angelo Taglieri ​