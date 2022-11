Il ct del Belgio Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. L'allenatore ha inserito l'interista Lukaku e il rossonero De Ketelaere. Inseriti in lista B, quella quella da presentare in caso di forfait di uno dei 26, gli altri milanisti Saelemaekers e Origi.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Courtois, Mignolet, Casteels.

Difensori: Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco.

Centrocampisti: Castagne, Meunier, T. Hazard, De Bruyne, Dendoncker, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere.

Attaccanti: Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku.



In lista B:

Heynen, Saelemaekers, Lukebakio, Denayer.