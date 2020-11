Nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista dei convocati per i prossimi impegni del Belgio, il ct Roberto Martinez ha parlato dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, convocato nonostante i recenti problemi fisici: "Siamo rimasti in contatto con Romelu da quando ha avuto questo problema muscolare contro lo Shakhtar Donetsk. E abbiamo anche mantenuto contatti con l'Inter. Ha ancora qualche giorno per riprendersi e siamo fiduciosi che possa essere disponibile da lunedì. Decideremo poi con il reparto medico se sarà in grado di giocare".