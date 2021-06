Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Portogallo, occasione in cui si è soffermato su Cristiano Ronaldo: "Quando prepari un piano contro un solo giocatore in particolare, potresti essere colpito dagli altri. Certamente Cristiano Ronaldo è il giocatore da curare maggiormente ma devi guardare anche agli altri 10 giocatori del Portogallo nella stessa misura. Questa squadra ha vinto Europei e Nations League perché hanno una mentalità incredibile e sanno come giocare i big match".



SU RONALDO - "Sappiamo che Ronaldo è uno dei migliori calciatori del mondo. sa usare lo spazio, si inserisce da diverse zone ed è una incredibile minaccia in area di rigore. Noi siamo pieni di fiducia e di slancio. Non vediamo l'ora di giocarci questa sfida perché è quando ci godiamo il nostro calcio che diamo il meglio di noi stessi. E dobbiamo farlo. Questa è una generazione speciale, impegnata nel calcio internazionale. Abbiamo lavorato molto per diventare migliori. Abbiamo sei giocatori con quasi 100 presenze, due giocatori molto vicine alle 90".