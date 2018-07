Belgio-Inghilterra 2-0



BELGIO



Courtois 6: Non corre tanti pericoli, ma è attento sui palloni alti e trasmette sicurezza al reparto arretrato.



Alderweireld 7: miracoloso nel salvare sulla linea su Dier un gol praticamente fatto. Muro insuperabile per gli attaccanti inglesi.



Kompany 6: Distratto in qualche occasione, non regala interventi da urlo ma copre bene su Kane.



Vertonghen 5,5: Meglio nel primo che nel secondo tempo. Soffre la velocità degli esterni inglesi. In difficoltà costante.



Meunier 7: Freccia sulla destra, corre per due e non disdegna inserimenti sempre pericolosi. Si regala anche il gol che sblocca la partita.



Tielemans 5,5: Lento in troppe circostanze, spesso si perde con qualche tocco di troppo. (Dal 78’ Dembelè sv)



Witsel 6: Qualità e quantità al servizio della squadra. il centrocampista è prezioso in entrambe le fasi di gioco: sempre la giocata giusta al momento giusto.



Chadli 6,5: come il dirimpettaio Meunier è un punto di forza dei fiamminghi. Crea pericoli in ogni sortita offensiva e regala l’assist perfetto al già citato Meunier per il primo gol belga. Esce per un problema muscolare al 40’. (Dal 39’ Vermaelen 5,5: Soffre le incursioni degli esterni inglesi. Non trasmette la necessaria sicurezza).



De Bruyne 7,5: Abbagliante. Manca solo il gol al trequartista del Manchester City: dribbling, idee, accelerazioni, assist e qualità in ogni pallone giocato. E’ il migliore in campo.



Hazard 7: Qualità e accelerazioni che spaccano la difesa di Southgate. Trova anche la rete che chiude la partita.



Lukaku 6: Spreca due clamorose occasioni, ma è prezioso come appoggio per i compagni e per il tanto movimento sul fronte d’attacco. Perfetto nell’imbucata che apre la difesa britannica in occasione del primo gol belga. (Dal 60’ Mertens 5,5: non incide come vorrebbe. A volte si intestardisce con giocate complicate).



Martinez: 6,5: il suo ruolino da ct del Belgio è invidiabile. Solo 2 sconfitte in 27 partite. La conferma arriva oggi: la sua squadra gioca ad un ritmo frenetico e annichilisce l’Inghilterra. Resta il rimpianto per la semifinale persa con la Francia, ma il terzo posto è comunque un risultato storico.



Andrea Sereni



INGHILTERRA



Pickford 6,5: non può nulla sui gol. Straordinario su Meunier nel finale.



Jones 4: prestazione negativa, non riesce mai a farsi trovare pronto. Malissimo in occasione del raddoppio belga. Tiene in gioco Hazard e gli spiana la strada verso il 2-0.



​Stones 6: soffre la fisicità di Lukaku, ma riesce a limitare l'attaccante del Manchester United.



​Maguire 6,5: preciso in fase difensiva, sfiora la rete in avanti con i soliti inserimenti sui calci da fermo.



​Trippier 5,5: spinge come al solito, ma non riesce a essere preciso.



​Loftus-Cheek 6: è uno dei più vivaci. Ci prova ma non riesce a essere incisivo. (Dall'84' Alli sv)



​Dier 6,5: È il più pericoloso dei suoi. Alderweireld gli nega la rete del pari con un intervento sulla linea, mentre il suo colpo di testa qualche minuto più tardi termina di poco a lato.



​Delph 5: corre tanto ma a vuoto. È molto impreciso in fase di possesso, perde un gran numero di palloni.



Rose 4,5: Colpevole in occasione del gol del vantaggio belga, si fa anticipare da Meunier. Non riesce praticamente mai a entrare in partita e farsi vedere in avanti. (Dal 46' Lingard 5,5: parte bene, ma si spegne con il passare dei minuti)



​Kane 5: prestazione negativa dell'attaccante del Tottenham. Non è mai nel vivo del gioco e non riesce a impensierire Courtois.



Sterling 5: prova a farsi vedere con qualche buona giocata, ma soffre la fisicità degli avversari. Southgate lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Rashford 5,5: ha il compito di dare vivacità alla manovra offensiva, ma si fa vedere molto poco)



Southgate 5: non riesce a dare le giuste motivazioni alla sua squadra, che si fa vedere in avanti solamente nel finale. L'Inghilterra è spenta e stanca.



Alessandro De Felice