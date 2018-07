Deluse, ma con un obiettivo: chiudere sul podio. Alle 16 a San Pietroburgo Belgio e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo e quarto posto. In lotta per il bronzo, ma non solo: Kane e Lukaku si sfidano anche per la classifica dei capocannonieri. Una scarpa d'oro ambita, premio di consolazione dopo la beffa in semifinale. L'inglese in vantaggio, a quota 6 reti, il belga, a secco nella fase a eliminazione, insegue con 4 gol fatti.



STATISTICHE E NUMERI - Belgio e Inghilterra si incontreranno per la seconda volta in questo Mondiale, dopo l'1-0 per i Diavoli Rossi nella fase a gironi. Prima della sconfitta nel Mondiale in corso, l'Inghilterra aveva perso solo una volta con i fiamminghi in 21 precedenti (15V, 5N). Belgio e Inghilterra sono le prime due nazionali a sfidarsi per due volte nell'arco della stessa Coppa del Mondo dai tempi di Brasile e Turchia, che diedero vita a un doppio confronto nel 2002. Questa sarà la seconda finale per il 3o posto ai Mondiali del Belgio: la prima nel 1986, quando fu sconfitto per 4-2 dalla Francia. Il Belgio ha perso solo 2 delle 26 gare della gestione di Roberto Martinez (19V, 5N): la prima nel settembre 2016 con la Spagna (0-2), e l'ultima (0-1 contro la Francia in semifinale). Nelle prime due partite di questo Mondiale l'Inghilterra ha totalizzato 15 tiri nello specchio (8 contro la Tunisia, 7 contro Panama). Nelle quattro gare seguenti ne ha collezionati solo 8, esattamente due a partita. Per gli inglesi sarà la seconda finale per il 3o posto: la prima fu nel 1990 e la persero contro l'Italia 1-2. Romelu Lukaku ha segnato 23 reti in 23 presenze in nazionale durante la gestione Martinez, ma è a secco da tre partite: non è mai arrivato a quota quattro con lo spagnolo in panchina. Harry Kane ha effettuato soltanto un tiro nello specchio nelle ultime tre gare ai Mondiali, cioè il rigore trasformato contro la Colombia agli ottavi. Il che significa che non ha mai centrato lo specchio nelle ultime quattro ore e 33 minuti di gioco. Quella contro la Croazia è stata la 100esima sconfitta in gare ufficiali (escluse amichevoli) dei britannici: tutte le ultime sei sconfitte sono arrivate nei grandi tornei internazionali (5 ai Mondiali, 1 agli Europei).