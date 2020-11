Kevin De Bruyne contro Marcus Rashford, City contro United. Sfida nella sfida quella che aspetta i due fantasisti nel match valevole per la quinta giornata del gruppo A della Nations League. Domenica sera al "King Power Stadion At Den Dreef" di Lovanio in Belgio, va in scena la sfida più attesa del girone. "Diavoli rossi" e "Tre leoni" si giocano il primato del girone, occupato dal Belgio a 9 punti, +2 sulla stessa Inghilterra, in una sfida che si prospetta spettacolare.



Kevin De Bruyne, visto il probabile forfait di Lukaku, dovrà prendersi sulle spalle i suoi compagni per cercare di portare a casa il primato nel girone, con la conseguente qualificazione alle semifinali di Nations League, e magari ritrovare quel gol che in nazionale manca da circa un anno, quando mise a segno una doppietta nel 6-1 contro Cipro del 19 novembre 2019. Marcus Rashford, insignito dalla Regina Elisabetta del riconoscimento di Member of the Order of the British Empire dopo il servizio reso alla Nazione durante il lockdown, farà di tutto per cercare di regalare la qualificazione ai suoi spodestando il rivale e magari ripetere la prestazione dell'andata, quando, a Wembley, grazie ad un suo gol la nazionale inglese si impose in rimonta per 2-1 recando la prima ed unica sconfitta per i ragazzi di Martinez in questa Nations League. Non ci resta che goderci lo spettacolo, nell'attesa che i due fuoriclasse si affrontino in Premier nella stracittadina di Manchester in programma a dicembre.