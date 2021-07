(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per i quarti di finale a Euro 2020. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco, in Germania, davanti a 14.500 spettatori tra cui circa 10mila italiani., autore del primo gol agli ottavi contro l'Austria e preferito a Berardi.Dall'altra parte il ct Martinez, privo dell'ex atalantino Castagne, non rischia almeno dall'inizio Eden Hazard. Al suo posto in avanti gioca. Chi passa il turno vola in semifinale martedì sera a Wembley contro la vincente di Svizzera-Spagna (ore 18).Belgio-Italia (ore 21 in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.Arbitro: Vincic (Slovenia), assistenti Klancnik e Kovacic, Rapallini quarto uomo; Dankert al Var con Fritz, Gittelman e Gil.