Courtois 6 - Graziato più volte dall'attacco della Francia, non può fare nulla sui gol subiti. Bravo a rimanere in piedi e respingere un tiro di Tchouameni a un quarto d'ora dalla fine.



Alderweireld 6,5 - Lì dietro fa quello che può, non è mai facile fermare un treno in corsa come Kylian Mbappé ma dopo una prima fase di rodaggio l'ex difensore del Tottenham ne esce alla grande.



Denayer 6 - Il più sicuro tra i difensori di Martinez, prova a contenere il tridente francese e riesce a evitare la maggior parte dei pericoli.



Vertonghen 6 - Sempre attento e preciso negli interventi, legge bene tutti i movimenti difensivi.



Castagne 5 - Difficile contenere Mbappé, e l'ex Atalanta da quella parte ci riesce a fatica. Quando sale se la deve vedere con i due Hernandez, e non gli va benissimo.​

(Dal 92' Batshuayi).



Witsel 5,5 - Troppo distratto a metà campo, nel primo tempo perde un pallone che poteva diventare decisivo.

- Quando il Belgio non affonda lui ci prova da lontano, ma non è la serata giusta. Sbaglia tanti controlli ed è suo il fallo su Griezmann in area per il pareggio di Mbappé su rigore.​(Dal 70' Vanaken sv).- Sblocca la partita ma non solo. Quando prende palla sulla fascia sinistra se ne va che è una bellezza. E' uno dei migliori dei suoi.- Kevin il metronomo. Gira tutto intorno a lui e non è una novità: KDB smista palloni di quà e di là; lancia, passa in profondità, cerca la giocata e quando arriva al limite prova anche il tiro da fuori. Mezzo voto in meno perché sbaglia qualcosa a metà campo, e non è da lui.- Più in ombra rispetto agli altri uomini-copertina: corre spesso a testa bassa, si intestardisce con i dribbling e non vede i compagni posizionati meglio.(Dal 74' Trossard).- Nel primo quarto d'ora fa un grande lavoro fisico giocando di sponda per i compagni. Poi segna un gran gol di destro, ma ancora più bella è la finta con la quale se ne va a Lucas Hernandez.- Dominare la Francia per 45' non capita tutti i giorni. Va meno bene la ripresa, nella quale la Francia ribalta il risultato (da 0-2 a 3-2) anche e soprattutto a causa dei tanti errori dei suoi a metà campo.