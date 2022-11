Roberto Martinez, ct del Belgio ieri vittorioso di misura sul Canada, ha parlato in conferenza stampa dando un importante aggiornamento sul centravanti dell'Inter Romelu Lukaku, alle prese con un infortunio da agosto e in dubbio per la terza partita del girone:



“Oggi si è allenato in gruppo, vedremo adesso come reagirà il suo corpo. Non credo che sia pronto per partire dall’inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono contento di rivederlo agli allenamenti collettivi".



Più probabile rivedere il bomber nell'ultima contro la Croazia, dopo che il suo sostituto Michy Batshuayi ha deciso la prima con un gol allo scadere del primo tempo.