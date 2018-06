Dopo il successo contro l’Inghilterra, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato ai microfoni di RTBF: “La vittoria non era una priorità, ho visto una buona gara da parte dei giocatori. Hanno contribuito a questo risultato. L’obiettivo era fare una buona prestazione di gruppo, la vittoria non è che una conseguenza. Brasile eventuale avversario nei quarti? Non parliamo di scenari possibile. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e ora ancora di più. Bisognerà essere pronti contro il Giappone”.