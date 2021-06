Eden Hazard e Kevin De Bruyne in campo con l'Italia nei quarti di finale di Euro 2020? Il Belgio ci spera ancora. Il ct Roberto Martinez è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto il punto sulla situazione: "Non ci sono dei danni strutturali importanti. Questo vuol dire che il loro torneo è ancora d'attualità, potrebbero ancora giocare non è ancora finita per loro. Ma dobbiamo aspettare altre 24 ore".



GLI INFORTUNI - I due sono alle prese con due infortuni diversi, rimediati nell'ottavo con il Portogallo. De Bruyne ha abbandonato il campo all'inizio della ripresa per un problema alla caviglia sinistra a seguito di un contrato, mentre Hazard è uscito nel finale per un fastidio alla coscia sinistra.