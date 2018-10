Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, alla vigilia della sfida contro la Svizzera parla del suo allenatore in seconda, Thierry Henry, destinato alla panchina del Monaco: “Posso assicurarvi che domani sarà in panchina con me per la partita contro la Svizzera. Dopo, è possibile che abbiate ragione sulla prossima destinazione di Thierry”.