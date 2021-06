Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, parla in tv dopo la vittoria sul Portogallo, che ha permesso ai Diavoli Rossi di centrare i quarti di finale, dove sfideranno l'Italia di Mancini: "La miglior squadra del torneo, Mancini è l'esempio di come far crescere una squadra. E' una grande rivale, sarà una grande partita".