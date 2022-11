Intervistato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Croazia decisiva per il passaggio agli ottavi, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha commentato così il momento dei suoi.



TENSIONI INTERNE? FALSO - "Non so da dove arrivino certe fake news, ne sono arrivate anche dalla Francia (l'Equipe ha parlato di un litigio tra Vertonghen e De Bruyne, sedato da Lukaku, ndr). Se fossi un giornalista belga, cercherei di sostenere la nazionale del proprio paese e non di indebolirla".



LUKAKU - "Non so se partirà dal 1'. Mi auguro di sì: per la mia squadra giocare insieme a lui fa tutta la differenza del mondo. Oltre ad essere un leader naturale, tiene su il reparto offensivo, si pone come punto di riferimento, insomma è fondamentale".