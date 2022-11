Il Belgio non convince ma vince contro il Canada nell'esordio ai Mondiali in Qatar. Il ct dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, commenta a fine gara: "E' stata una partita difficile. Dobbiamo essere onesti: non abbiamo giocato bene. I canadesi erano più bravi di noi in quello che facevano, abbiamo vinto per talento ed esperienza. E grazie alla qualità di Courtois, siamo rimasti in partita con quella parata (il rigore, ndr). Il Canada meritava di più per la sua prestazione. Abbiamo vinto, questa è la cosa più importante oggi. Dobbiamo crescere in questo torneo e migliorare le cose. Molte squadre importanti hanno perso perché ai Mondiali bisogna sempre crescere. Se riesci a farlo e vinci allo stesso tempo le tue partite, allora è qualcosa su cui puoi costruire", riporta Het Laatste Nieuws.