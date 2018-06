Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium nell'immediata vigilia della partita che i suoi giocheranno contro l'Inghilterra.



SULLA PARTITA - "Questa gara per noi è un'opportunità importante per crescere ancora di più nel corso del torneo. Tutti i giocatori che sono in condizione scenderanno in campo, vogliamo dare continuità alla formazione titolare. Dopo questo match sono convinto che il gruppo sarà ancora più pronto per affrontare gli ottavi".



SU COURTOIS E KOMPANY - "In un Mondiale il portiere di riserva deve sempre farsi trovare pronto, ma tra i pali ci sarà ancora Courtois. Kompany è completamente recuperato ma abbiamo preferito non rischiarlo".