L'allenatore del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brasile: "Belgio e Brasile sono molto simili per quanto riguarda la qualità e il talento dei giocatori, ma la differenza è che noi non abbiamo mai vinto un Mondiale. I brasiliani non hanno il blocco psicologico di chi non ha mai vinto i Mondiali. A parte il talento e la tattica, hanno la mentalità di chi sa come si vince il torneo. Non molte squadre possono fare quello che abbiamo fatto con il Giappone. C'è qualcosa di speciale nella nostra squadra, ci siamo preparati per questa partita negli ultimi due anni. Siamo pronti".