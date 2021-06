Il terzino del Belgio Thomas Meunier si è scagliato contro il conservatorismo del calcio, ai microfoni del Mundo Deportivo: “Sconsiglio ai calciatori gay di uscire allo scoperto perché le persone sono stupide, la mentalità è ancora arretrata su questo argomento anche all’interno dei club. Conosco giocatori che si rifiuterebbero di giocare con altri che hanno fatto coming out. Siamo nel 21° secolo e le idee medioevali hanno avuto il loro tempo. È un peccato che la UEFA si comporti in questo modo e voglio dire che non si combattono le cose scrivendo un no al razzismo, ma lo si fa reagendo, sporcandosi le mani e cambiando davvero le cose. Solo che molti hanno paura di farlo”.