Insieme a quelli per Kevin de Bruyne,. Il problema muscolare subito dall'attaccante del Belgio durante la partita contro il Portogallo tiene il ct Martinez in ansia, in vista del match di venerdì sera dell'Allianz Arena. A fare chiarezza sul suo stato di forma è proprio il diretto interessato, dalle pagine di Le Soir: "Ma è ancora presto per dire se venerdì sarò in campo".