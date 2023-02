Tragedia in Belgio nelle serie minori. Un portiere, Arne Espeel di 25 anni, è morto in campo subito dopo aver gioito dopo aver parato un calcio di rigore. La tragedia è accaduta durante la gara tra Winkel Sport B e SK Westrozebeke quando, sul punteggio di 2-1, l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore per l’SK Westrozebeke.



Il rigore è stato parato da Espeel che però, dopo la respinta e dopo aver urlato al cielo un forte "siii" si è accasciato al suolo, vittima di un malore improvviso senza però che compagni e avversari se ne rendessero inizialmente conto. Quando però Arne ha iniziato a tremare, i sanitari sono intervenuti per prestargli soccorso con il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare.



La tragedia è accaduta sotto gli occhi del fratello Aaron (anche lui calciatore del Winkel Sport B e in quel momento in panchina e dei genitori del ragazzo che erano sugli spalti: "Siamo sotto choc. Arne giocava con noi fin da bambino ed era benvoluto da tutti. Quello che è successo è incomprensibile".