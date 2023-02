Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”



Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

. L'ex trequartista dellaha scelto il numero di maglia che lo accompagnerà nella sua nuova avventura e la decisione porta con sé un omaggio in queste ore drammatiche per la Turchia ha causa delche ha devastato la parte Sud del Paese oltre al Nord della Siria, una tragedia che ha spezzato migliaia di vite con oltre 60mila feriti e tanti ancora sotto le macerie.(occupata da Berkan Kutlu)17enne tifoso del Galatasaray che sui social aveva mostrato grandissimo entusiasmo per l'arrivo di Nicolò. Ma non ha avuto il tempo di vederlo giocare con la sua maglia del cuore. "Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti e insieme saremo più forti di prima", ha detto Zaniolo mentre realizza la maglia, come si vede nel video pubblicato sui social dal Galatasaray. Un piccolo omaggio, un segno di vicinanza alla sofferenza del popolo turco.