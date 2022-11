Il fallimento della Generazione d'Oro belga si fa sempre più concreto: un punto in due partite, solo un gol segnato dopo 180' della fase a gironi di Qatar 2022: è un record negativo storico per il Belgio, che non faceva così male a livello di produzione offensiva ad un Mondiale dal 1930, la primissima edizione in Uruguay. Allora le reti furono zero in due partite.