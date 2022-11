Il centrocampista del Belgio, Axel Witsel si è presentato in conferenza stampa per parlare del match d'esordio dei Diavoli Rossi ai Mondiali parlando anche della situazione di Romelu Lukaku.



"Sarebbe meglio per noi se Lukaku giocasse la prima partita, ma non so quando tornerà a disposizione. È molto importante, ma ha bisogno di ascoltare il suo corpo, visto che io ho vissuto la stessa situazione all’Europeo. Ma sono sicuro che presto riavremo Romelu”.