Star di livello mondiale, cresciuta fra le mura di Disney Channel, trasformatasi in influencer, cantante e modella, oggi Bella Thorne è una star a livello mondiale e non perde occasione per far parlare di sè. Il suo legame con l'Italia è forte ed è dovuto alla storia d'amore, una delle due, con il cantante Benjamin Mascolo ormai dell'ex-duo Benji&Fede.



Questa sera i due saranno presenti in collegamento con EPCC Live il programma Sky condotto da Alessandro Cattelan e probabilmente certificheranno che è per stare più vicino a lei (e alla sua altra fidanzata la dj Alex Martini) che ha deciso di sciogliere, per ora, il duo musicale. In una puntata strettamente legata al calcio in cui si parlerà anche di 5 maggio, di Inter e di Juve, con la presenza dello storico telecronista Sandro Piccinini.



Nel frattempo ecco le foto 'ccezzionali di Bella Thorne nella nostra gallery.