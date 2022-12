Sono giorni cruciali per il futuro di Hector Bellerin. Molto presto, rivelano i colleghi di Relevo, l’agente del terzino spagnolo, Albert Botines, incontrerà i dirigenti del Barcellona per discutere del futuro del suo assistito: un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 appare improbabile. Ed ecco che potrebbe entrare in scena la Roma già per il mercato di gennaio: i giallorossi però devono fare i conti con l’interesse dei club della Premier League, più forti economicamente dei giallorossi.