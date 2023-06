Ilaccoglie. Il club spagnolo conferma l'ingaggio del centrocampista dal, l'inglese firma un contratto per le prossime sei stagioni (fino al 2029) e sarà presentato alla stampa domani a partire dalle ore 12. Il club tedesco incassa- Lo stesso Bellingham ha salutato il Borussia Dortmund: "Grazie a tutti, membri e tifosi del Borussia Dortmund, per quanto mi avete dato negli ultimi tre anni. È stato un onore indossare quella maglia così tante volte, vivere momenti grandiosi e meno. Anche se non vedo l'ora di arrivare nella mia prossima destinazione, non scorderò mai il mio passaggio lì. Una volta del Borussia, per sempre del Borussia! Tutto il meglio per il futuro".