Non merita un investimento a tre cifre, i soldi che chiede il Borussia Dortmund per lasciarlo partire in estate, nonostante un contratto in scadenza nel 2025., che hanno deciso di rinunciare all'ex wonderkid del Birmingham, di fermarsi qui. Klopp e soprattutto Florentino Perez, considerando il fatto che Ancelotti è vicino a salutare la Spagna per il Brasile, sono due grandi estimatori del talento inglese classe 2003, ma devono fare i conti con la realtà. I Reds hanno la necessità di ristrutturare il centrocampo (vogliono Mount del Chelsea e MacAllister del Brighton),i blancos, a causa degli onerosi lavori di ristrutturazione del Bernabeu,Hey Jude, don't be afraid. Le alternative di certo non mancano. Si tratta di scegliere il progetto giusto, sportivo ed economico. Bellingham è sul taccuino del Paris Saint-Germain, c Al-Khelaifi , e ha grande mercato in Premier League. Ima le ultime due opzioni possono essere scartate senza la qualificazione alla prossima Champions League. Ipotesi, perchè entrambe le proprietà (ai Red Devils potrebbe finire presto l'era Glazers, in corsa ci sono la Qatar Islamic Bank dello sceicco Jassim bin Hamad al-Thani e Sir Jim Ratcliffe con INEOS) sono molto ricche. E gli argomenti di certo non mancano. Per informazioni telefonare a Todd Boehly, che nell'ultimo anno ha speso 610 milioni di euro per la campagna acquisti dei Blues, 329 solo a gennaio. Bellingham ha solo l'imbarazzo della scelta. Di certo lascerà Dortmund e non firmerà per Real Madrid o Liverpool.