Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, sarà l'uomo del mercato estivo. L'inglese ha addosso gli occhi di tutti i big club d'Europa, in particolare il Real Madrid, pronta a fare follie per lui. Nonostante il forte pressing degli spagnoli, secondo Sky Sport, da qualche giorno il PSG ha avviato contatti per portare a Parigi il giovane. In questa stagione, il classe 2003 ha collezionato 10 gol e 7 assist in 36 presenze complessive con la maglia del Borussia e vanta 1 in 24 partite con la nazionale maggiore inglese.



IL PRESIDENTE - Anche il presidente dei parigini Al Khelaifi, a dicembre durante il mondiale, aveva espresso il suo interesse nei confronti dell'inglese, durante una sua intervista a Sky Sport News UK: "Bellingham è un giocatore straordinario. Ad essere onesti, l'Inghilterra è fortunata ad averlo: lui è uno dei migliori giocatori del torneo. È incredibile, alla suo primo Mondiale è calmo, rilassato e fiducioso. Tutti lo vogliono, non ho intenzione di nasconderlo. È nel suo club e lo rispetto: se vogliamo parlare con lui, dovremo parlare prima con il Borussia Dortmund"