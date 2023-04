Jude Bellingham rimane l'obiettivo numero uno del mercato del Real Madrid per la prossima estate. Mundo Deportivo sostiene che anche Manchester City e Liverpool siano molto interessate al gioiellino inglese. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, sembrava aver smentito il forte interesse del suo club per il giocatore, ma come affermato anche dalla Bild, si tratterebbe solo di tattica pre-mercato.