Il difensore del Monza, Giuseppe Bellusci ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ci nascondiamo. La società l’ha detto apertamente: vogliamo essere protagonisti e lottare per la Serie A. La passione che sta mettendo Galliani per il Monza è uno stimolo enorme per la squadra. La scorsa estate il presidente ci ha riuniti a Villa Gernetto: quel giorno è nato il Monza di Berlusconi. Ci ha trasmesso carisma ed energia positiva: ci ha fatto capire che la tecnica e la tattica senza l’ambizione non servono a nulla".



"Quando sono arrivato a Monza, mi sono presentato ai compagni facendo l’imitazione di Celentano e cantando “Svalutation”: so che molti chiederanno il bis. Ma sono anche a disposizione per accompagnare Galliani nella sua passeggiata. Avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti. Mi sento ancora giovane: ho la consapevolezza di poter dare ancora tanto da giocatore. Quindi ora penso solo a lottare per portare il Monza in A".

Intanto il Monza sul mercato lavora per l'attaccante del Brescia, Donnarumma.