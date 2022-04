Sono stati giorni di tante parole, gli ultimi, per Andrea Belotti. Dichiarazioni non sue, ma arrivate dall'esterno: di lui hanno parlato infatti Urbano Cairo, presidente del Torino, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e Daniele Pradè, suo omologo alla Fiorentina. Nessuno di loro ha dato certezze sulla prossima destinazione del Gallo, in scadenza di contratto coi granata e ancora incerto sulla prossima destinazione. In attesa delle ultime settimane di campionato, per chiarirsi le idee e prendere la decisione migliore per la prossima tappa della sua carriera.