Belotti è tornato grazie alla Fiorentina: quel doppio rifiuto, il futuro e la Nazionale

Ilè tornato a cantare. Andreasi è reso protagonista di una prestazione straordinaria, da 7,5, anche senza gol contro la. Una grande notizia per lae perche adesso sta valutando di riportare in azzurro l’attaccante classe 1993 dopo più di un anno di assenza. Con buona pace di chi considerava già al capolinea la carriera di un giocatore che inha sempre segnato con regolarità.E proprio la fiducia incassata del tecnico viola è stata determinante per Belotti che ha scelto subito la Fiorentina nel mercato di gennaio. Perché la Roma ha rinforzato una diretta concorrente per l’Europa? È questa la domanda ricorrente tra i tifosi giallorossi. In realtà la preferenza era per una cessione all’esteroAndrea però aveva già preso una decisione ed è stato accontentato, un gesto di riconoscenza da parte dei Friedkin nei confronti di un ragazzo che si era sempre comportato in maniera impeccabile nella sua esperienza nella Capitale.Belotti alla Fiorentina si è subito sentito importante, una sensazione che gli era mancata tanto nella sua esperienza alla Roma. Vuole segnare tanti gol per provare a mettere seriamente in difficoltà il ct Spalletti quando dovrà diramate la lista dei convocati azzurri per l’Europeo.Con la Fiorentina c’è piena sintonia ma oggi è ancora presto per prendere una decisione definitiva.