Belotti in campo due volte nella stessa giornata con Roma e Fiorentina: i precedenti e cosa succede al fantacalcio

Curioso, ma non inedito: Andrea Belotti, attaccante passato dalla Roma alla Fiorentina in prestito secco oneroso sul finire del mercato invernale, ha disputato una partita della 21esima giornata di campionato con la maglia giallorossa (Verona-Roma) e oggi, salvo imprevisti, dovrebbe giocarne un'altra con la Fiorentina, il recupero contro il Bologna fissato a stasera a causa della Supercoppa Italiana in Arabia, cui i toscani hanno partecipato.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - A norma di regola, un giocatore può giocare due partite che fanno parte della stessa giornata di campionato con due squadre diverse, purché esse non siano nello stesso giorno; ci sono anche dei precedenti, come Valentin Eysseric con Fiorentina e Verona nel 2020 e Massimo Maccarone con Palermo e Sampdoria nel 2011. In quei casi furono rinvii rispettivamente per Covid e maltempo.



E AL FANTACALCIO? - Più ramificata la situazione al fantacalcio: chi ha deciso di non aspettare i recuperi si ritrova con il 6 politico, mentre chi li aspetta si trova davanti a due casistiche. Da regolamento: "Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno in questione (prendendo un voto oppure un SV) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero. Il senso ovviamente è che nessun calciatore può avere due diversi voti legati al medesimo turno di gioco".