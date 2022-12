Prosegue la stagione no di Andrea Belotti con la Roma. La punta, appena rientrata in gruppo dopo la lesione al flessore della coscia destra, è stata costretta a fermarsi nuovamente. Colpa di nuovi dolori accusati sempre al flessore. L'ex Palermo e Torino ha realizzato appena 2 gol in questa stagione con i giallorossi.