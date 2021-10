I prossimi saranno gli ultimi mesi in maglia granata di Andrea Belotti. Sia Iván Juric che il presidente Urbano Cairo hanno reso pubblica una decisione ormai presa da almeno due mesi: il Gallo non rinnoverà il contratto in scadenza la prossima estate. Allo stato attuale, però, sia il giocatore che il Torino non stanno valutando una separazione già nella finestra invernale di calciomercato.



LA VERITÀ SUL MILAN- Un attaccante del calibro di Andrea Belotti a parametro zero fa gola a tantissime società. In estate ci avevano provato con insistenza Zenit, Atalanta e Inter ma ora la lista delle pretendenti rischia di diventare molto più numerosa. Tra queste c’è sicuramente il Milan: sono andati in scena dei contatti esplorativi tra l’entourage del giocatore e gli uomini mercato rossonero. Nulla di avanzato ma si sono poste le basi per una possibile trattativa con vista alla prossima estate. All’interno di questa non entrerà il cartellino di Pobega: Tommaso sta facendo molto bene con la maglia granata, a Torino e con Juric si sta trovando alla perfezione ed è convinto di poter migliorare il proprio bagaglio tecnico-tattico. Sotto gli occhi attenti di Massara e Maldini che ne seguono la crescita partita dopo partita. Ci sarà tempo e modo di valutare il futuro con gli agenti del nazionale Under 21, ogni discorso sul mercato in questa fase è prematuro.