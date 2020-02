Il Torino non vince più: un girone ribaltava il Milan e sognava la Champions, ora perde a San Siro ed è costretto a lottare per la permanenza in Serie A. Dalla zona Europa a quella retrocessione, la vita può cambiare se non si vince. E se non si fa gol. Una volta gol faceva rima con Andrea Belotti, capitano di un Toro matato e malato: Mr 100 milioni solamente 3 anni fa, quando Cairo voleva le 3 cifre per il suo numero 9, ora non riesce più a fare gol.



NUMERI DELLA CRISI - 2 reti nel 2020, 4 gol da ottobre a oggi, zero nelle ultime 8 gare (6 in campionato e 2 in Coppa Italia): numeri impietosi per il centravanti del Torino, vittima di una squadra che crea poco e che non vola più sulle ali dell'entusiasmo come a inizio stagione. 15 gol la scorsa stagione, 10 due stagioni fa e 28 tre stagioni fa. Sembrano lontani, lontanissimi quei tempi. Impegno e abnegazione non mancano mai, la cattiveria neanche. Ma i gol, beh, quelli sì. Per Cairo il Gallo rischia di diventare un rimpianto da 100 milioni (il Milan, ai tempi di Mirabelli, era arrivato a offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Niang), per Mancini un rompicapo da risolvere.



MANCIO, CHE FAI? - 9 gol in campionato per Belotti, terzo italiano in classifica capocannoniere alle spalle di Ciro Immobile (26) e Francesco Caputo (11), al pari di Andrea Petagna e Domenico Berardi. Escluso il goleador della Lazio, che in Nazionale, comunque, fa più fatica a segnare con regolarità, Roberto Mancini non ha l'imbarazzo della scelta: Belotti fa sì parte del gruppo, ma non sempre il commissario tecnico lo ha convocato, specialmente all'inizio della sua avventura. Inoltre, recentemente, il Mancio ha sottolineato le difficoltà del Gallo, testimoniate dai numeri e dalla classifica del Toro. Se non dovesse arrivare la svolta, e se dovesse sbucare un Totò Schillaci nelle ultime partite, un attaccante on fire, di quelli che trova la rete con facilità, l'Europeo di Belotti potrebbe essere a rischio. Con la maglia numero 9 che cerca un padrone. Possibilmente bomber.



