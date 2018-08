Tra i giocatori del Torino che più di tutti si sono messi in luce nell'amichevole di ieri sera ad Anfield contro il Liverpool c'è sicuramente Andrea Belotti. L'attaccante è stato autore di una prestazione generosa e ha anche segnato il gol della bandiera granata, dimostrando di essere sulla buona strada per tornare il giocatore di due anni fa.



Belotti è un giocatore che piace anche a Carlo Ancelotti ma, al momento, nel suo futuro non sembra esserci il Napoli. Salvo clamorose offerte, che al momento non sono però arrivate, il Gallo resterà ancora al Torino.