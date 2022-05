La moglie di Andrea Belotti, Giorgia Duro, ha perso la pazienza: dopo una foto della festa della famiglia di Marrone del Monza, che Belotti conosce da tempo, i tifosi granata hanno attaccato la donna nei commenti: "Lo fate apposta, è una provocazione". Il centravanti granata è accostato al Monza, ma Giorgia ribadisce: "Sul mio profilo si parla di me, della mia famiglia, di mia figlia, di frivolezze. Non lancio messaggi o frecciatine, non mi permetterei mai. Se volete restare siete i benvenuti, altrimenti avete sbagliato profilo".