“Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore.Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto.. Parole, queste, pronunciate daal termine della partita contro il. Parole che possono essere lette in due modi: i più ottimisti tra i tifosi granata vedono aprirsi uno spiraglio per quel che riguardo il rinnovo, gli altri (i più in questo momento) non leggono altro che il preludio all’addio, disillusi ormai dalla possibilità che con il presidenteil Torino possa fare davvero quel salto di qualità che si attende da anni ma che non è mai arrivato.Uno stato d’animo, quest’ultimo, che sembra accomunare tifosi e Belotti:In estate in casa Torino è iniziato un nuovo progetto conalla guida della squadra: l’obiettivo dell’allenatore croato è quello di riportare in alto la squadra granata in tre anni ma anche quello di far crescere in tutto una società che, per citare le parole dello stesso allenatore, “è lontana anni luce da realtà comeo la”., poi deciderà se rinnovare o andare via.Le offerte al calciatore bergamasco non mancano, ma è, considerando il suo tifo mai nascosto per i colori rossoneri.Milano potrebbe coronare il sogno di giocare in Champions League oltre che lottare in Serie A per obiettivi ambiziosi.- in attesa di una risposta di Zlatan Ibrahimovic sul proprio futuro -del Liverpool, l'altra occasione a parametro zero tenuta in considerazione per la stagione che verrà.L’appuntamento di Belotti coi dirigenti granata è per il prossimo mese quando il nodo sulla prossima tappa della sua carriera sarà sciolto.