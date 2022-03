Genoa-Torino 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 14’ pt Portanova (G).



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj (48’ st Hernani); Melegoni (21’ st Galdames), Amiri (24’ pt Bani), Portanova (21’ st Yeboah); Destro (1’ st Hefti). All: A. Blessin.



Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez (35’ st Zaza); Singo (35’ st Buongiorno), Lukic, Mandragora (6’ st Brekalo), Vojvoda (6’ st Ansaldi); Pobega, Pjaca; Belotti. All: I. Juric



Arbitri: M. Mariani di Aprilia; Assistenti: Bindoni-Longo; IV uomo: Meraviglia; Var: Mazzoleni; Avar: Zufferli.



Ammoniti: 10’ pt Ostigard (G); 39’ st Bani (G), 42’ st Izzo (T), 45’ st Pobega (T), 47’ st Ansaldi (T).



Espulso: 24’ pt Ostigard (G) per doppia ammonizione.



Recupero: 1’ pt; 3’ st.



Spettatori: 15.000.