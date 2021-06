Nella conferenza stampa della vigilia il Gallo si è trincerato dietro un “decide Mancini per il bene della squadra, sono pronto per giocare dal primo minuto”, ma sa bene che contro il Galles toccherà a lui.. La terza partita in nove giorni e il caldo afoso (a Roma domani alle 18 sono attesi oltre 30 gradi) obbligano il ct a fare un ampio turnover, con il 9 azzurro pronto ad approfittarne.Un ko contro i gallesi vorrebbe dire chiudere al secondo posto il girone e giocare gli ottavi a San Pietroburgo (sabato 26 giugno alle 18), significherebbe perdere un po’ di entusiasmo e ritornare con i piedi per terra, ma Mancini non sembra essere preoccupato.“Cambiando gli (ordini degli) addendi il risultato non cambia”, è quello che si augura. Perché far tirare il fiato ai titolari è necessario per averli freschi nelle partite da dentro o fuori. ‘Partite’, non ‘partita’, perché questa squadra vuole e ha tutto per arrivare fino in fondo.. In questi giorni Juric si è fatto sentire per invitarlo a restare, il Gallo ha preso tempo: sa che o cambia quest’anno, facendo il salto in un club che ha traguardi ambiziosi, o si lega a vita al Toro. La decisione è troppo importante per essere presa in poco tempo.. Cairo chiede 30 milioni, per Pinto sono troppi. Una presa di posizione di Belotti potrebbe cambiare lo scenario.